Yulimar Rojas se perderá los Juegos de París por lesión en tendón de Aquiles

ARCHIVO - La medallista de oro Yulimar Rojas, de Venezuela, centro, la ganadora de la plata Patricia Mamona, de Portugal, derecha, y Ana Peleteiro, de Spain, quien se colgó el bronce, celebran en la pista después de la final del salto triple en los Juegos Olímpicos de 2020, el domingo 1 de agosto de 2021, en Tokio, Japón. Rojas no podrá defender su corona en los Juegos Olímpicos de París de 2024 tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo el viernes 12 de abril de 2024. (AP Photo/Charlie Riedel, Archivo)