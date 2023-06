Yastrzemski pega un jonrón de 3 carreras y Gigantes superan a Padres 7-4

El jugador de los Gigantes de San Francisco Mike Yastrzemski mira su jonrón de tres carreras en el 10mo inning de su juego de béisbol contra los Padres de San Diego en San Francisco, el lunes 19 de junio de 2023. Los Gigantes derrotaron a los Padres 7-4 en 10 innings. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved