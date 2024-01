Yanquis firman al diestro Cody Poteet para dar profundidad a sus lanzadores

ARCHIVO - El abridor de los Miami Marlins, Cody Poteet, lanza frente a los Rays de Tampa Bay durante la primera entrada del juego de béisbol el miércoles 25 de mayo de 2022 en San Petersburgo, Florida. Poteet acordó el viernes 5 de enero de 2024 un contrato de un año con los Yanquis de Nueva York, quienes buscan reponer su plantilla luego de enviar a cuatro lanzadores a San Diego en el intercambio para adquirir al toletero Juan Soto. (Foto AP/Chris O'Meara, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.