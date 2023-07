Wimbledon no se entrometerá en política de saludo entre jugadores, pese a abucheos

Victoria Azarenka, de Bielorrusia, sale de la cancha después de perder frente a la ucraniana Elina Svitolina, en partido individual femenino del torneo de Wimbledon, en Londres. Azarenka y Svitolina no estrecharon manos al final del partido, el domingo 9 de julio de 2023. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved