Wilson encuentra a Sutton para el TD decisivo para los Broncos, que vencen 21-20 a Vikings

Courtland Sutton (14), wide receiver de los Broncos de Denver, consigue una anotación superando en el brinco a Mekhi Blackmon (5), cornerback de los Vikings de Minnesota, durante la segunda mitad del juego de la NFL el domingo 19 de noviembre de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved