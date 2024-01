Washington contratará a Jedd Fisch para reemplazar a Kalen DeBoer, dice fuente de AP

Brent Venables, izquierda, head coach de Oklahoma, y el head coach de Arizona Jedd Fisch, derecha, se saludan después del Alamo Bowl en San Antonio, el jueves 28 de diciembre de 2023. Fisch será el nuevo entrenador en jefe de Washington, dijo una persona a The Associated Press el domingo 14 de enero de 2023. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved