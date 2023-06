Warriors ascienden a Mike Dunleavy Jr. a gerente general

ARCHIVO - El ex jugador de la NBA y cazador de talentos profesional de los Warriors de Golden State, Mike Dunleavy Jr., derecha, observa durante la primera mitad del juego de baloncesto colegial de la NCAA entre Tulane y Houston, en Nueva Orleans, el domingo 17 de febrero de 2019. Los Warriors lo van a ascender para reemplazar al gerente general Bob Myers, nombrando en su lugar a Mike Dunleavy Jr. el viernes 16 de junio de 2023, previo al draft. (AP Foto/Matthew Hinton, Archivo) Copyright 2019 The AP. All Rights Reserved.