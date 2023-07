Vladimir Guerrero Jr. gana el Derby de Jonrones y es con Vladimir Sr. 1ra dupla padre-hijo ganadora

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, batea dentro del Derby de Jonrones, en la primera ronda en Seattle, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/John Froschauer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, alza el trofeo que lo acredita como campeón del Derby de Jonrones, rodeado de sus compañeros después de ganar la competencia, en Seattle, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO- Vladimir Guerrero Sr., de los Angelinos de Los Ángeles, sonríe después de ganar el Derby de Jonrones del Juego de Estrellas, en San Francisco, el 9 de julio de 2007. Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, se une a Vladimir Sr. para convertirse en la primera dupla de padre-hijo que gana el festival de cuadrangulares, al vencer a Randy Arozarena, de Tampa Bay, 25-23 en la ronda final, el lunes 10 de julio de 2023. (AP Foto/ Jeff Chiu, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.