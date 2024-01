Vince Williams anota 24 y GG Jackson 23 en triunfo de Grizzlies 116-107 a Warriors

Jaren Jackson Jr. (13), de los Grizzlies de Memphis, dispara ante el intento desesperado de defensa de Kevon Looney (5), de los Warriors de Golden State, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 15 de enero de 2024, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved