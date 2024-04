Victoria de Osaka ayuda a Japón a tomar ventaja de 2-0 ante Kazajistán en Copa Billie Jean King

ARCHIVO - Naomi Osaka, de Japan, devuelve una pelota ante la francesa Caroline Garcia, durante el torneo de tenis Abierto de Miami, el domingo 24 de marzo de 2024, en Miami Gardens, Florida. Osaka ganó 6-2, 7-6 (5) a Yulia Putintseva, de Kazijistán, el viernes 12 de abril de 2024, en el primer partido en el torneo por equipos de la cuatro veces ganadora de Grand Slams desde 2020. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved