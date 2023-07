Vetan otros 16 meses al expresidente de la Juventus, Andrea Agnelli

ARCHIVO - Foto del 10 de septiembre del 2022, el presidente de la Juventus Andrea Agnelli llega a la práctica de la F1 en Monza. El lunes 10 de julio del 2023, Agnelli es vetado otros 16 meses por el caso de fraude en la reducción de salarios de jugadores durante la pandemia. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved