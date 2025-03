Vassell anota 22 puntos y Spurs superan a Pelicans sin Williamson

El escolta de los Spurs de San Antonio, Devin Vassell (24), conduce hacia la canasta contra el alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Kelly Olynyk, a la izquierda, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en San Antonio, el sábado 15 de marzo de 2025. (AP Foto/Eric Gay) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved