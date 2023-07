Varsho firma doble clave para triunfo de Azulejos sobre Dodgers en el 11mo

Matt Chapman (26) celebra su jonrón solitario con su compañero Vladimir Guerrero Jr. en el octavo inning del juego de la MLB que enfrentó a los Azulejos de Toronto con los Dodgers de Los Ángeles, el 24 de julio de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio José Sánchez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved