Uruguay llega diezmado a semifinal contra Israel en Mundial Sub20

El árbitro francés François Letexier le muestra la tarjeta roja a Luciano Rodríguez de Uruguay, a la derecha, durante el partido contra Gambia por los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, jueves 1 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved