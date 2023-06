Urshela podría quedar fuera toda la temporada por fractura de pelvis

En foto del 28 de mayo del 2023, Gio Urshela de los Angelinos de Los Ángeles recorre las bases para un triple en la segunda entrada del juego ante los Marlins de Miami. El miércoles 21 de junio del 2023, Urshela podría quedar fuera toda la temporada por una fractura de pelvis. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved