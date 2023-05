Un jonrón de Moniak en el 8vo impulsa a Angelinos sobre Medias Rojas

Los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout corre para atrapar un elevado golpeado por el jugador de los Medias Rojas Pablo Reyes, en el quinto inning de su juego de béisbol en Anaheim, California, el lunes 22 de mayo de 2023. (AP Foto/Alex Gallardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.