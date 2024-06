Un doble de 3 carreras de Kim ayuda a Padres a remontar para vencer 7-3 a Reales

Kyle Higashioka (20), de los Padres de San Diego, celebra con Fernando Tatis Jr. después de conectar un jonrón solitario durante la novena entrada de un juego de béisbol contra los Reales de Kansas City, el sábado 1 de junio de 2024, en Kansas City, Missouri. Los Padres ganaron 7-3. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved