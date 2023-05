"Un día para la alegría": Griner disputa su primer partido en WNBA tras detención

La jugadora del Mercury de Phoenix Brittney Griner (42) celebra una falta con una compañera durante la primera mitad del juego de la WNBA que enfrentó a su equipo con los Sparks de Los Ángeles, en Los Ángeles, el 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved