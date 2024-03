Ucrania, Georgia y Polonia avanzan a Euro tras partidos dramáticos de repechaje

Oleksandr Zinchenko (izquierda) y Arem Dovbyk, de Ucrania, festejan el triunfo sobre Islandia en el repechaje hacia la Eurocopa, el martes 26 de marzo de 2024, en Breslavia, Polonia (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved