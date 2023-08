Twila Kilgore dirigirá interinamente a la selección femenina de EEUU

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Twila Kilgore, auxiliar técnica de la selección femenina de Estados Unidos previo a la semifinal del campeonato de la CONCACAF contra Costa Rica, en Monterrey, México, el jueves 14 de julio de 2022. Kilgore será la entrenadora interina de la selección de Estados Unidos. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.