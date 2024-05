Tucker pega 2 jonrones y empata el liderato con 15 y los Astros vencen 9-4 a los Cerveceros

El receptor de los Astros de Houston, Víctor Caratini, a la izquierda, y el lanzador de cierre, Tayler Scott, a la derecha, celebran su victoria sobre los Cerveceros de Milwaukee después de un partido de béisbol, el domingo 19 de mayo de 2024, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.