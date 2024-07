Tras más de dos años equipo de patinaje artístico de EEUU recibirá sus medallas de oro en París

Las ceremonias especiales de medalla las realizará el Comité Olímpico Internacional en la segunda semana de los Juegos Olímpicos de París para honrar a aquellos atletas cuyos resultaron fueron mejorados debido a casos de dopaje y que fueron resueltos en años recientes.

Las celebraciones se realizarán en la plaza Champions Park y que tiene vista a la Torre Eiffel del otro lado del río Sena.

La decisión (del TAS) llega en el mejor momento para poder entregar la medalla de oro y plata" en París, dijo el COI en un comunicado.

Valieva, que tenía 15 años en los Olímpicos de Beijing, fue clave para que Rusia ganara fácilmente el evento por equipos. Pero no se presentaron las medallas debido al positivo por un medicamento contra el corazón que está prohibido en una muestra que dio Valieva seis semanas antes y que se dio a conocer el día previo a la competencia.

El resultado de Valieva fue eliminado y sin su puntuación el equipo cayó al tercer puesto.

El equipo canadiense está a la espera de otro veredicto del TAS en un caso de apelación a parte y en el que piden que se revisen las puntuaciones para subir de cuarto a tercer lugar.

FUENTE: Associated Press