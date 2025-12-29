Tragedia: Anthony Joshua involucrado en fatal accidente en Nigeria con dos fallecidos tras combate con Jake Paul

El boxeador británico resultó con heridas leves; autoridades investigan las causas del choque en la autopista Lagos-Ibadan

El boxeador británico Anthony Joshua se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en Nigeria que dejó un saldo de dos personas fallecidas , de acuerdo con reportes de medios locales y confirmaciones de fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan , una de las más transitadas del país, cuando el vehículo todoterreno Lexus en el que se desplazaba Joshua colisionó contra un camión que se encontraba detenido en la vía. El ex campeón mundial de los pesos pesados viajaba como pasajero y fue trasladado a un hospital por precaución , presentando lesiones leves .

Según el diario nigeriano The Punch, el siniestro se produjo cuando un convoy de dos vehículos circulaba cerca de una estación de servicio. Joshua iba sentado en la parte trasera , acompañado por otro pasajero; además, una cuarta persona viajaba junto al conductor.

Autoridades del Estado de Ogun confirmaron que el impacto fue de tal magnitud que dos ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar . Equipos de emergencia y agentes del Cuerpo Federal de Seguridad Vial acudieron rápidamente para atender a los heridos y asegurar la zona.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a transeúntes colaborando en las labores de rescate , ayudando a sacar al boxeador del automóvil entre restos de cristales.

Testimonios y confirmaciones oficiales

Un testigo citado por The Punch detalló que el equipo de seguridad de Joshua se desplazaba en un vehículo que iba detrás del Lexus accidentado. Minutos después, las autoridades identificaron al púgil entre los involucrados y confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

La cadena BBC corroboró la información a través de fuentes policiales, señalando que Joshua presenta buen estado general de salud. La policía local indicó que no divulgará el nombre del hospital por razones de seguridad.

Contexto del viaje y reacción del entorno

Joshua se encontraba de visita en Sagamu, en el suroeste de Nigeria, donde mantiene vínculos familiares. Su promotor, Eddie Hearn, declaró al Daily Mail que el deportista estaba de vacaciones familiares y que, por el momento, no se especulará sobre el estado de los involucrados hasta contar con información oficial completa.

Tras la pelea y próximos compromisos

El accidente ocurre pocos días después de la victoria de Joshua sobre Jake Paul, a quien derrotó por nocaut. En su agenda figura un posible enfrentamiento con Tyson Fury para 2026 en Wembley, aunque cualquier decisión deportiva dependerá del avance de las investigaciones y de su recuperación total.

Las autoridades continúan indagando las circunstancias exactas del choque para determinar responsabilidades.