Tigres superan 7-1 a Mellizos con jonrones de Vierling y Báez

Matt Vierling (8), de los Tigres de Detroit, celebra con Jonathan Schoop (7) después de batear un cuadrangular solitario durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el viernes 16 de junio de 2023. en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved