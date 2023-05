Tigres se corona campeón de México con remontada en la cancha de Chivas

El capitán de Tigres Guido Pizarro alza el trofeo de campeones de la Liga MX tras la victoria 3-2 ante Guadalajara en la final, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andre-Pierre Gignac (derecha) es felicitado tras marcar el primer gol de Tigres ante Guadalajara en la final de la Liga MX, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Nicolás Ibañez celebra la consagración de Tigres como campeón de la Liga MX tras vencer 3-2 a Guadalajara en la final de la Liga MX, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Víctor Guzmán celebra tras anotar el segundo gol de Guadalajara ante Tigres en la final de la Liga MX, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El arquero Nahuel Guzmán (izquierda) y Luis Quiñones celebran el tercer gol de Tigres en la victoria 3-2 ante Guadalajara en la final de la Liga MX, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los hinchas de Guadalajara despliegan una enorme bandera en las gradas previo al duelo contra Tigres por el título de la Liga MX, el domingo 28 de mayo de 2023, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved