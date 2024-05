Thunder se repone a defensiva de Mavericks para igualar 2-2 la serie, al ganar 100-96 en Dallas

Luguentz Dort (5), del Thunder de Oklahoma City, celebra frente a su banca después de acertar un triple en la segunda mitad del Juego 4 de la serie de segunda ronda de playoffs del baloncesto de la NBA en contra de los Mavericks de Dallas, el lunes 13 de mayo de 2024, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.