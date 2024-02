Theo Epstein regresa con Medias Rojas como socio minoritario y asesor de Fenway Sports Group

ARCHIVO - foto del 28 de abril del 2017, Theo Epstein, presidente de operaciones de los Cachorros con un aficionado en el duelo ante Medias Rojas de Boston en Fenway Park. El viernes 2 de febrero del 2024, Epstein regresa con Medias Rojas como socio minoritario y asesor de Fenway Sports Group (AP Foto/Elise Amendola, Archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.