Tercer cuadrangular de Ohtani en cinco juegos lleva a Dodgers al triunfo 4-2 sobre Mellizos

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani (17) observa su cuadrangular solitario durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Mellizos de Minnesota, el lunes 8 de abril de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved