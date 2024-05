Ten Hag está seguro que seguirá como entrenador de Manchester United a pesar de difícil temporada

Ten Hag dijo que ya se había reunido con el nuevo copropietario Jim Ratcliffe para revisar la temporada y que no necesitaba de garantías sobre su futuro.

El multimillonario británico Ratcliffe adquirió 27,7% de las acciones del United en febrero e inmediatamente retó a Ten Hag a asegurar la clasificación para la Liga de Campeones, lo que no consiguió.

Los exentrenadores del United, David Moyes y Louis van Gaal, fueron despedidos después de no avanzar a la Liga de Campeones. José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer también perdieron su trabajo cuando quedó claro que era muy poco probable que aseguraran un lugar entre la élite de Europa.

A lo más que aspira Ten Hag es a participar en la Europa League si el United gana la FA Cup.

De cara a la final, el entrenador del City, Pep Guardiola, simpatizó con Ten Hag, quien ha tenido que lidiar con una gran cantidad de lesiones. El United no podrá contar con los defensas Harry Maguire y Luke Shaw para la final.

Pero Guardiola acepta que la presión estará en su contraparte, en caso de que no obtenga el trofeo.

“Entonces, en grandes clubes como el United y el City, cuando no ganas siempre estás en problemas. No es un secreto”, afirmó. “Hemos hecho lo que hemos hecho, pero estaría en problemas si no ganáramos”.

