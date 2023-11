Taylor Rapp, safety de Bills, podía mover sus manos mientras subía a la ambulancia tras duro golpe

Breece Hall (20), centro, running back de los Jets de Nueva York, es derribado por el safety Taylor Rapp (20) y Taron Johnson (7), de los Bills de Buffalo, durante la primera mitad del partido de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el domingo 19 de noviembre de 2023. Rapp y Johnson resultaron lesionados en la jugada. El primero tuvo que ser retirado del campo en ambulancia. (AP Foto/Adrian Kraus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved