Tatum anota 35 puntos, 17 en el cuarto periodo, para guiar a Celtics a vencer 114-98 a Knicks

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, se prepara para tomar un disparo en contra de os Knicks de Nueva York, con la marca defensiva de Josh Hart, de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 13 de noviembre de 2023, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved