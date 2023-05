Tatis regresa a Petco Park con triunfo de Padres sobre Rojos

El jugador de los Padres de San Diego Fernando Tatis Jr. (23) pone un sombrero a su compañero Ha-Seong Kim después de que Kim pegara un jonrón de tres carreras en el quinto inning de su juego de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 1 de mayo de 2023 en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved