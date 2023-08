Tarnok logra su 1ra victoria en Grandes Ligas; Atléticos vencen 2-0 a Rangers

El segunda Zack Gelof, atrás, de los Atléticos de Oakland, lanza a primera después de forzar en segunda a Ezequiel Duran (20), de los Rangers de Texas, durante la octava entrada del juego de béisbol, el miércoles 9 de agosto de 2023, en Oakland, California. Marcus Semien llegó a salvo a primera en la jugada. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved