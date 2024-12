Tank Dell, WR de los Texans, sale del hospital y regresa a Houston tras grave lesión de rodilla

Tank Dell (3), wide receiver de los Texans de Houston, atrapa un pase de anotación, mientras Trent McDuffie, izquierda, de los Chiefs de Kansas City, y Jared Wayne, compañero de Texans, le caen encima durante la segunda mitad del partido de la NFL, el sábado 21 de diciembre de 2024, en Kansas City, Missouri. Dell resultó lesionado en la jugada. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.