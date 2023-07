Tadej Pogacar: "No soy de los que se detiene en cosas negativas, me levanto rápido"

No va a ganar el Tour de Francia . Será segundo en el cajón de París pero, su carisma y carácter ofensivo han provocado que el público se vuelque con su figura. Durante esta Grande Boucle se ha desatado, aún más, la Tadejmanía. El esloveno, más humano que nunca, atiende a MARCA en la fase final de la carrera.

Respuesta. Ha sido una gran pelea en este Tour de Francia. Creo que los aficionados han tenido un espectáculo realmente agradable, no sólo entre Jonas y yo, sino con todos los ciclistas y lo que se ha visto en carrera. Se siente como una época especial para el ciclismo.

R. Naturalmente, me decepcionó lo ocurrido inmediatamente después. Sinceramente, no creo que hiciera una mala contrarreloj, pero Jonas fue y está más fuerte y no queda otra que felicitarle por lo que está haciendo.

No me puedo creer todo el apoyo que me están dando. En la subida del miércoles había miles de personas animando. Luego llegó mi familia, mi novia, la gente del equipo.... ¡Estoy agradecido a todos los fans!

Pregunta. Ha sido probablemente su Tour más complicado. ¿Cómo ha vivido ese duelo tan vibrante con Vingegaard que está teniendo audiencias millonarias?

Pogacar, posando para la cámara. Foto: Fizza (UAE Team)

P. ¿Qué le dicen sus seres queridos? Ha tenido a su familia siguiéndole en ruta.

R. Ha habido una gran cantidad de fans eslovenos en las carreteras durante este Tour. Mis padres, junto con mi hermana pequeña, han estado siguiendo la carrera en una furgoneta camper desde la segunda semana. Mis otros hermanos también vinieron a visitar la carrera y es bueno tenerlos cerca. También ha estado aquí mi novia Urska [Urka igart es ciclista del Jayco Alula y tuvo un accidente en el Giro el día que Tadej se dejó tiempo en los Pirineos] que siempre es especial para mí.

P. Por primera vez en la historia, durante la contrarreloj, sintió una gran derrota. ¿Cómo se levanta uno de un golpe así? ¿Es difícil?

