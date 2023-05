Svitolina regresa a un Grand Slam con triunfo ante Trevisan tras año y medio fuera

En foto del 10 de mayo del 2023, la ucraniana Elina Svitolina en acción en el encuentro ante su compatriota Lesia Tsurenko en el Abierto de Italia. El lunes 29 de mayo del 2023, Svitolina regresa a un Grand Slam tras año y medio fuera después de que dio a luz en octubre. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP) LaPresse

No ha disputado ningún Grand Slam desde que perdió en la tercera ronda del Abierto de Australia en en enero 2022. No ha jugado desde marzo 2022, cuando era la número 20 del mundo.

“Siempre estuvo en mi cabeza... regresar, pero no me quise presionar debido a la guerra, mi embarazo, no sabes cómo se va a complicar", reconoció Svitolina, d 28 años.