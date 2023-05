Super Bowl regresa a San Francisco para la edición 60

ARCHIVO - Foto del 22 de enero del 2023 aficionados en el Estadio Levi's durante el encuentro divisional ante los Cowboys de Dallas. El lunes 22 de mayo del 2023, los dueños de la NFL eligen a San Francisco para recibir el Super Bowl 60 en el 2016. (AP Foto/Josie Lepe, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved