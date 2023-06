Sub20: Uruguay grita campeón por primera vez tras vencer 1-0 a Italia en la final

El delantero Luciano Rodríguez de Uruguay celebra tras anotar el gol del triunfo ante Italia en la final del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de Uruguay posan para la foto de equipo antes de disputar la final del Mundial Sub20 contra Italia en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El técnico de Uruguay Marcelo Broli, arriba, es lanzado al aire por sus jugadores tras vencer a Italia en la final del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los jugadores de Italia posan en la foto de equipo antes de disputar la final del Mundial Sub20 ante Uruguay en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Giuseppe Ambrosino de Italia, izquierda, y Rodrigo Chagas de Uruguay disputan la pelota durante la final del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, izquierda, conversa con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, durante la final del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, domingo 11 junio, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved