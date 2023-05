Sub20: Uruguay golea; Inglaterra cumple y Surcorea vence a Francia

El defensor Facundo González de Uruguay celebra el tercer gol de su equipo ante Irak por el Grupo E del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, lunes 22 de mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bashir Humphreys de Inglaterra, a la izquierda, y Chaim El Djebali de Túnez disputan la pelota durante un partido del Grupo E del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, lunes 22 de mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2014 The Associated Press. All rights reserved

Lee Young-jun (9) es felicitado tras anotar el segundo gol de Corea del Sur en la victoria 2-1 ante Francia por el Grupo F del Mundial Sub20 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, el lunes 22 de mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Adama Bojang de Gambia celebra su gol antes del minuto de juego ante Honduras en un duelo por el Grupo F del Mundial Sub20 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, lunes 22 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Félix García, de Honduras, disputa la pelota con Adama Bojang, a la izquierda, de Gambia durante el debut de ambas selecciones en el Grupo F del Mundial Sub20 de Argentina en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, lunes 22 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved