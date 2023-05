Sub20: Francia vence a Honduras pero queda eliminada por un gol; Uruguay gana y avanza

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Franco González celebra tras anotar el gol que le dio a Uruguay la victoria 1-0 ante Túnez en el Mundial Sub20, el domingo 28 de mayo de 2023, en Mendoza, Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Felix Nzouango de Francia celebra tras anotar el tercer gol de su equipo en el triunfo ante Honduras en el Grupo E de la Copa Mundial Sub-20 en La Plata, Argentina el domingo 28 de mayo del 2023. (AP foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved