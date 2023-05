Sub20: Ecuador clasifica con goleada histórica; Argentina baila tango con Nueva Zelanda

Kendry Páez de Ecuador celebra tras convertir el primer gol de su equipo ante Fiji durante un partido del Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Madre De Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, viernes 26 mayo, 2023. (AP Foto/Nicolas Aguilera) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Justin Cuero de Ecuador, a la izquierda, y Sterling Vasconcellos de Fiji disputan la pelota durante un partido del Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Madre De Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, viernes 26 de mayo, 2023. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sakiusa Saqiri de Fija recostado en el campo de juego tras la derrota 9-0 ante Ecuador durante un partido del Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Madre De Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, 26 mayo, 2023. (AP Foto/Nicolás Aguilera) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cade Cowell de Estados Unidos controla el balón durante un partido ante Eslovaquia por el Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, 26 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luka Romero de Argentina, izquierda, Fin Conchie de Nueva Zelanda disputan la pelota durante un partido del Grupo A del Mundial Sub20 en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, 26 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Niko Tsakiris de Estados Unidos, en el centro, celebra junto a sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo ante Elovaquia en un partido del Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, viernes 26 mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved