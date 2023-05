Sub20: Brasil aplasta 6-0 a República Dominicana; Colombia sufre, pero se mete en octavos

Giovane de Brasil, al frente, celebra junto a su compañero Matheus Martins tras anotar el cuarto gol de su equipo ante República Dominicana durante un partido del Grupo D del Mundial Sub20 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, miércoles 24 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mattia Zanotti, izquierda, de Italia disputa la pelota ante Jude Sunday de Nigeria, durante el partido del Grupo D en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Argentina, miércoles 24 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tomás Angel de Colombia celebra tras anotar el segundo gol de su equipo contra Japón durante un partido del Grupo C del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, miércoles 24 de mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mame Mor Faye de Senegal cabecea la pelota ante la presión de El Yam Kancepolsky de Israel durante un partido del Grupo C del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, miércoles 24 de mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Riku Yamane de Japón, en el centro, celebra tras convertir el primer gol ante Colombia durante un partido del Grupo C del Mundial Sub20 en el estadio Diego Maradona de La Plata, Argentina, miércoles 24 de mayo, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved