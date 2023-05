Sub20: Argentina y EEUU rumbo a octavos con goleadas; Ecuador gana y se pone en carrera

Diego Luna de Estados Unidos celebra tras convertir el primer gol contra Fiyi durante un partido del Grupo B del Mundial Sub20 en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, el martes 23 mayo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El delantero de Argentina Alejo Veliz, izquierda, anota de cabeza contra Guatemala durante un partido del Grupo A del Mundial Sub20 en el estadio Madre De Ciudades en Santiago Del Estero, Argentina, martes 23 de mayo, 2023. (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Daniel Edelman de Estados Unidos, en el centro, y Arshad Khan de Fiji, a la derecha, disputan la pelota durante un partido del Grupo B en el Mundial Sub20 de Argentina en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, martes mayo 23, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El delantero de Ecuador, José Klinger, en el centro, celebra tras anotar gol contra Eslovakia durante un partido del Grupo B del Mundial Sub20 de Argentina en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina, 23 de mayo, 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)