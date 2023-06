Steinbrenner fastidiado con Atléticos y dueños que invierten poco: 'no le hacen bien al juego'

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

James Kaprielian, de los Atléticos de Oakland, lanza en el juego ante los Rays de Tampa Bay, el lunes 12 de junio de 2023 (AP Foto/Jed Jacobsohn) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Cada vez que un equipo está sacando un producto que no es bueno para la industria en general me encuentro absolutamente preocupado sobre eso”, dijo Steinbrenner el martes en el primero de los tres días de reunión entre propietarios. “Siempre he dicho que los fanáticos no deberían asistir a los juegos de pretemporada sabiendo que su equipo no tiene posibilidades de llegar a la postemporada. Eso no es bueno para el juego, tampoco para la industria”.