Steelers logran su mayor cantidad de yardas del año con 421 y vencen 16-10 a Bengals

Najee Harris (22), running back de los Steelers de Pittsburgh, aplica un stiff arm al cornerback de los Bengals de Cincinnati, Chidobe Awuzie (22), durante la segunda mitad del juego de la NFL en Cincinnati, el domingo 26 de noviembre de 2023. Los Steelers ganó 16-10. (AP Foto/Jeffrey Dean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved