Stan Love, exjugador de la NBA y padre de Kevin Love, muere a los 76 años

Kevin Love anunció la muerte de su padre en una publicación de Instagram el domingo por la noche. No se dio a conocer la causa, pero hizo referencia a problemas de salud de larga data en la publicación.

“Mi gran hermano menor, tú me llamabas la superestrella, ¡pero para mí tú eres la superestrella! ¡Siempre me respaldaste! Estoy bendecido de ser tu hermano”, escribió Mike. "Atesoraré nuestras vidas juntos, ya sea bromeando el uno con el otro o reviviendo recuerdos. Sé que ahora estás en la gran cancha, encestando triples; no te expulses, hermano."