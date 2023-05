Spurs ganan lotería del draft y derecho de reclutar a Wembanyama

ARCHIVO - Victor Wembanyama (centro) del Boulogne-Levallois penetra con el balón en el partido contra Lyon-Villeurbanne, en Levallois, Francia, el 9 de enero de 2023. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Peter J. Holt, socio administrativo de los Spurs de San Antonio, abraza al subcomisionado de la NBA, Mark Tatum, luego que el equipo ganó la lotería del draft en Chicago, el martes 16 de mayo de 2023 (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Victor Wembanyama, del Boulogne-Levallois, durante el partido contra JDA Dijon en el Palais de Sports Jean-Michel Geoffroy en Dijon, Francia, el domingo 15 de enero de 2023. (AP Foto/Laurent Cipriani) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

