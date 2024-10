Soto y Stanton suenan jonrones, Yankees vencen 5-2 a descontrolados Guardianes al abrir serie

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Juan Soto de los Yankees de Nueva York celebra luego de batear un jonrón en el tercer inning ante los Guardianes de Cleveland en el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, el lunes 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El tercera base José Ramírez de los Guardianes de Cleveland lanza a primera base en el primer juego para sacar un out a Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York en el segundo inning del primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, el lunes 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Godofredo Vásquez)