Skenes poncha a 7 en su debut, Piratas pegan 5 HR’s y ganan 10-9 a Cachorros

Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, a la izquierda, celebra con Bryan Reynolds después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador de los Cachorros de Chicago, Richard Lovelady, durante la sexta entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el sábado 11 de mayo de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved