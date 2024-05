Skenes poncha a 11 en 6 innings sin hits y Piratas doblegan 9-3 a Cachorros

El abridor de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes celebra en el dugout después de que Yasmani Grandal bateara un sencillo productor de dos carreras en la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Cachorros de Chicago, el viernes 17 de mayo de 2024, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved